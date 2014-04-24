欧洲个股：英美资源第一季铜和铁矿石产量增加，罢工事件削弱铂金产量

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透伦敦4月24日 - 英美资源集团 公布2014年第一季铜和铁矿石产量增加，但南非矿区罢工事件导致铂金(白金)产量减少。
铜产量较上年同期增加18%至20.2万吨。英美资源将2014年铜产量预估从70-72万吨上调至71-73万吨。
第一季铁矿石产量总计1,130万吨，较上年同期增加10%。2012年底南非Sishen矿区出现罢工后，去年产量一度受到抑制。
铂金方面，精炼铂当量产量减少39%至35.7万盎司，主因长时间的罢工影响了南非的部分作业。英美资源正进行裁员并封存矿山，以改善铂金业务的获利能力。
英美资源下调今年的铂金产量预估，目前预计将生产约210万盎司精炼铂当量，低于之前预计的230-240万盎司。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。