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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 15:05 BJT

欧洲个股：英美资源第一季铜和铁矿石产量增加，罢工事件削弱铂金产量

路透伦敦4月24日 - 英美资源集团 公布2014年第一季铜和铁矿石产量增加，但南非矿区罢工事件导致铂金(白金)产量减少。

铜产量较上年同期增加18%至20.2万吨。英美资源将2014年铜产量预估从70-72万吨上调至71-73万吨。

第一季铁矿石产量总计1,130万吨，较上年同期增加10%。2012年底南非Sishen矿区出现罢工后，去年产量一度受到抑制。

铂金方面，精炼铂当量产量减少39%至35.7万盎司，主因长时间的罢工影响了南非的部分作业。英美资源正进行裁员并封存矿山，以改善铂金业务的获利能力。

英美资源下调今年的铂金产量预估，目前预计将生产约210万盎司精炼铂当量，低于之前预计的230-240万盎司。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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