欧洲个股：英美资源第一季铜和铁矿石产量增加，罢工事件削弱铂金产量

第一季铁矿石产量总计1,130万吨，较上年同期增加10%。2012年底南非Sishen矿区出现罢工后，去年产量一度受到抑制。

铂金方面，精炼铂当量产量减少39%至35.7万盎司，主因长时间的罢工影响了南非的部分作业。英美资源正进行裁员并封存矿山，以改善铂金业务的获利能力。