美日贸易：美日聚焦贸易联合声明，但达成双边协议的希望渺茫--官员

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透东京4月24日 - 一位日本官员表示，日本和美国内阁成员正致力于制定一份贸易联合声明，但双方不太可能在周四的谈判过程中达成双边协议。
“即使我们彻夜工作，也还有大量任务需要完成，”该官员表示。就在几个小时前，美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三指示两国贸易谈判代表努力达成协议。该协议对达成一份亚太贸易协定至关重要。
这位要求匿名的官员称，日本经济财政大臣甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)正致力于起草一份联合声明。他称，部长级谈判计划于0800GMT左右结束。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。