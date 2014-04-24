欧股业绩：诺华制药获利优于预期，出售输血测试部门带来特殊收益

* 第一季净利29.7亿美元，路透调查预估为27亿美元

* 营收为140亿美元，预估为142.5亿

* 确认全年财测

路透苏黎士4月24日 - 瑞士诺华制药 宣布大刀阔斧调整企业结构两天后，公布优于预期的第一季获利，因出售旗下输血测试部门的带来特殊收益。

该公司表示，第一季净利跳增24%至29.7亿美元，优于路透调查预估中值27亿美元。这是因为计入去年11月将旗下输血测试部门卖给西班牙Grifols 所得的税前收益9亿美元，使得营业利润增加。

净营收小增1%至140.22亿美元，平均预估则为142.46亿美元。

诺华制药和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际。