欧股业绩：诺华制药获利优于预期，出售输血测试部门带来特殊收益

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
* 第一季净利29.7亿美元，路透调查预估为27亿美元
* 营收为140亿美元，预估为142.5亿
* 确认全年财测
路透苏黎士4月24日 - 瑞士诺华制药 宣布大刀阔斧调整企业结构两天后，公布优于预期的第一季获利，因出售旗下输血测试部门的带来特殊收益。
该公司表示，第一季净利跳增24%至29.7亿美元，优于路透调查预估中值27亿美元。这是因为计入去年11月将旗下输血测试部门卖给西班牙Grifols 所得的税前收益9亿美元，使得营业利润增加。
净营收小增1%至140.22亿美元，平均预估则为142.46亿美元。
诺华制药和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际。
诺华制药确认今年营收增幅在1-9%区间的中低档，核心营业利润的成长料高于营收。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。