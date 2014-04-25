香港房地产：首季私人住宅施工量创季度新高，新屋货尾连续两季上升

路透香港4月25日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，今年首季私人住宅施工量达8,000个创季度新高，按年及按季分别大增6.3倍及1.3倍；至于已落成但仍未售出的单位(货尾单位)数目连续两季上升，至6,000个，反映政府楼市辣招对交投的影响。

政府数据显示，去年同期及去年第四季私人住宅施工量分别为1,100个及3,500个；至于期内落成量则为2,900个，比去年同季的200个明显增加，但较去年第四季的3,900个减少约26%。

至于现楼货尾单位则按季上升1,000个，过去两季累计增加了2,000个货尾单位。因政府楼市辣招压抑市场需求，令过去一年楼市成交量锐降。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，新屋现楼货尾连升两个季度，累积到6,000个；反映过去两季度发展商虽然积极售楼，包括减价、补贴印花税、兼有特长＂先住后付＂等优惠，销售仍然无法追上供应，令现楼货尾回升。

该行估计2014年私人住宅落成量1.5万个，如果今年新屋销售只有1万个，余下5,000个现楼新屋待售，新屋现楼货尾便会上升到1万个的警戒线水平，会构成楼价大幅下调的潜在压力。根据过去纪录，新屋现楼货尾最高是1.9万个会构成楼价大幅下调的潜在压力。

黄良昇表示，新屋现楼货尾回升，暂时不会影响二手楼价。但如果升穿1万个水平，新界区的地价最令人担心。因为未来土地供应集中于该区，发展商届时对新界政府土地将会出价较低，或减少投地。

中原地产估计2014年全年的私人住宅施工量可重上1.8万个水平，与2012年的1.86万个相若。

计及6,000个新屋现楼货尾单位、以及建筑中单位和已批出土地并可随时动工的项目等，政府估计于未来三至四年间大约可提供约7.2万个住宅单位，较去年底增加1,000个，仅较历史高位少1,000个。（完）

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