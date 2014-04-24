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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 15:43 BJT

日本经济：经团连计划出台公司治理新规，要求加强披露--消息

路透东京4月24日 - 知情人士表示，日本影响力最大的企业游说组织--经济团体连合会(经团连)计划推出公司治理新规，要求加强披露，不过这仍与众多投资者冀望的更大胆改革存在差距。

该消息人士称，该组织将于今年稍晚启动一个研究小组，计划在2016年发布新规。经团连的成员企业包括佳能 、新日铁住金 等大型日企。

该人士称，经团连的新规中，将不会提出独立董事或特殊治理结构的要求。这反映出，该组织认为这类决定应该交由公司做出。

不过据该人士路透，新规将要求公司详细说明一系列重大事项，比如为何雇佣或不雇佣独立董事，或是为何采用委员会治理结构。

这些规定将适用于经团连全部约1,300家成员企业。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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