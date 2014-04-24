日本经济：经团连计划出台公司治理新规，要求加强披露--消息

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透东京4月24日 - 知情人士表示，日本影响力最大的企业游说组织--经济团体连合会(经团连)计划推出公司治理新规，要求加强披露，不过这仍与众多投资者冀望的更大胆改革存在差距。
该消息人士称，该组织将于今年稍晚启动一个研究小组，计划在2016年发布新规。经团连的成员企业包括佳能 、新日铁住金 等大型日企。
该人士称，经团连的新规中，将不会提出独立董事或特殊治理结构的要求。这反映出，该组织认为这类决定应该交由公司做出。
不过据该人士路透，新规将要求公司详细说明一系列重大事项，比如为何雇佣或不雇佣独立董事，或是为何采用委员会治理结构。
这些规定将适用于经团连全部约1,300家成员企业。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。