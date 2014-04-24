俄罗斯经济：政府警告想撤离俄的外企，离开后果自负

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透莫斯科4月24日 - 俄罗斯自然资源部长Sergei Donskoi周四表示，如果在俄的外企因为乌克兰相关制裁而决定离开俄罗斯，将失去未来在俄做生意的机会。
他还称，迄今为止还没有外企因为西方国家对俄制裁而表达离开俄的意愿。
“如果他们中断与我们的投资协议，很明显短期内是不会回来的，这样做是会有后果的，”Sergei Donskoi对记者说。
“就碳氢化合物生产而言，俄罗斯是最有前景的国家之一。如果有关合同中断，那伙计们，你们将失去未来的很大一块蛋糕，”Donskoi补充道。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。