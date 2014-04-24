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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 15:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价提振而小升，但需求忧虑令涨幅受限

路透曼谷4月24日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四小涨，因原油价格走坚。但投资者对中国需求放缓的忧虑挥之不去，这依然令橡胶市场人气承压。

TOCOM新指标10月期胶合约 上涨0.4日圆，结算价报每公斤203.6日圆。

“油价对东京期胶提供支撑，但因市场人士担心需求状况，特别是中国需求，期胶涨幅受限。”曼谷的一位交易员说道。

布兰特原油期货周四上涨，连续第五个交易日持守在每桶109美元上方。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨120元人民币，收报每吨14,060元。

新加坡SICOM-5月期胶合约 最新报每公斤169.0美分，小升0.1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 白云)
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