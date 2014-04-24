亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价提振而小升，但需求忧虑令涨幅受限

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透曼谷4月24日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四小涨，因原油价格走坚。但投资者对中国需求放缓的忧虑挥之不去，这依然令橡胶市场人气承压。
TOCOM新指标10月期胶合约 上涨0.4日圆，结算价报每公斤203.6日圆。
“油价对东京期胶提供支撑，但因市场人士担心需求状况，特别是中国需求，期胶涨幅受限。”曼谷的一位交易员说道。
布兰特原油期货周四上涨，连续第五个交易日持守在每桶109美元上方。
上海期交所主力9月期胶合约 上涨120元人民币，收报每吨14,060元。
新加坡SICOM-5月期胶合约 最新报每公斤169.0美分，小升0.1美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 白云)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。