券商观点：今年中国房地产对经济总拖累或逾0.5个百分点--海通

路透北京4月23日 - 中国房地产市场放缓已明显影响一季度经济增速。海通证券最新报告通过量化分析预计，今年地产将拖累经济增速0.54个百分点，而地方政府放开限购或下调二套房首付等救市方式难以改变地产颓势，只有房贷按揭利率拐点出现，方可令地产销售企稳复苏。

海通宏观分析师姜超和高远在报告中称，14年房地产投资增速的敏感性分析显示，地产投资增速降至14.7%-16.5%的可能性大，中性的预测为15.1%，较13年19.6%明显回落。

具体来看，房地产开发投资中，建筑工程和土地购置费是占比最高的两项，分别占比在66%左右和15%-20%，其它项目稳定在17%左右。

报告从建筑工程投资增速与施工面积增速相关性切入分析，指出新开工下降导致施工回落，再考虑地产商资金受限，建筑工程投资降至15%左右。土地购置费增速后期亦将逐步回落，降至15%的概率最大。

他们称，今年房地产投资增速的下降幅度将决定它对经济拖累的程度。销售领先于新开工、施工和地产投资，即使销售在二季度寻底成功，地产对经济的拖累也要持续到四季度。2012年是典型的一年，政策放松特别是房贷利率下行使得地产销售在春节后就明显复苏，但地产投资在三季度末才见底。

地产下行对经济直接拖累的量化分析结果显示，今年地产投资下行将直接拖累固定资产投资增速0.9个百分点，并将直接拖累GDP增速0.3个百分点。

而且，鉴于地产链条非常长，其景气变化对上中下游多个行业的需求有很大影响，若今年地产投资增速降至15.1%，地产投资衍生的各项需求对GDP增速的贡献为1.29%，而去年为1.53%。因此，地产投资下行将间接拖累GDP增速0.24个百分点。

“14年地产对经济总的拖累为0.54%，意味着仅是地产，就能将GDP增速从13年7.7%下拉至14年的7.1%。”报告指出。

作为地方政府的命门，地产景气下行或致地方出手救市。事实上，在一季度地产投资增速降至16.8%之后，市场对部分地方放松房地产调控政策的预期已经开始升温。

不过报告认为，目前占全国销售5%的一线城市放松限购的概率很小，虽然31个二线城市占全国销售27%，但杭州、长沙和温州这些高库存的城市合计销量仅占全国的2.37%，个别城市放开限购对全国销量的拉动可谓是九牛一毛。

下调二套房首付成数（从七成降至六成）的效果也比较微弱，因为当前购房人群中首套自住房过半，改善性二套房不足四成。除非全国各地全面降低二套房首付成数，否则销售颓势难以改变。

报告认为，仅有降低房贷按揭利率才能有效刺激地产销售。不过，当前房贷按揭利率上升的势头并没有改变。

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，并引发拖累经济增长担忧。统计局初步测算，一季度房地产投资增速下滑拉低固定资产投资增速0.7个百分点。 （完）