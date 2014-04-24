表格：外资在韩国股市买超577亿韩元，连续第八个交易日买超

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透首尔4月24日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超577亿韩元的股票，连续八个交易日买超，其间累计买超金额9,623亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月24日 57.7 -105.6 50.1
4月23日 256.7 34.3 19.6
4月22日 106.8 11.3 -92.2
4月21日 75.5 -120.7 49.6
4月18日 121.1 157.0 -276.5
4月17日 170.3 -164.3 -5.5
4月16日 49.3 -103.4 58.5
4月15日 124.9 -311.0 189.1
4月14日 -1.3 -13.4 7.1
4月11日 116.9 -180.8 89.8
4月10日 308.9 -128.5 -165.6
4月 9日 363.2 67.6 -408.4
4月 8日 78.2 22.0 -91.7
4月 7日 160.3 -212.8 57.0
4月 4日 114.1 -55.0 -70.4
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本月以来 3,107.0 -1,710.9 -999.0
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今年以来 -405.8 -663.0 1,145.4
----------------------------------------------(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。