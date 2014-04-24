更新版 1-韩股业绩：浦项钢铁第一季获利下滑，调降今年营收及投资预估

浦项钢铁当季营收也同比下跌4%至7.4万亿韩元。

中国宝山钢铁股份有限公司 上月表示，预计今年业界前景将无明显改善。2013年该公司净利大跌了42%。

1月时浦项钢铁曾预期今年营业利润较2013年料接近持平。

执行长Kwon Oh-joon表示，他将重组非核心业务并避免提高钢铁产能的大规模投资。

浦项钢铁正在寻求扩大海外的生产。执行长Kwon说，去年12月时，该公司在印尼的一家钢铁厂开始投入使用，不过今年不太可能实现获利。

在财报发布前，该公司股票收平，而大盘下跌0.1%。巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 在该公司持股约5%。(完)