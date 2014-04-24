更新版 1-韩股业绩：浦项钢铁第一季获利下滑，调降今年营收及投资预估

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
浦项钢铁当季营收也同比下跌4%至7.4万亿韩元。
中国宝山钢铁股份有限公司 上月表示，预计今年业界前景将无明显改善。2013年该公司净利大跌了42%。
1月时浦项钢铁曾预期今年营业利润较2013年料接近持平。
执行长Kwon Oh-joon表示，他将重组非核心业务并避免提高钢铁产能的大规模投资。
浦项钢铁正在寻求扩大海外的生产。执行长Kwon说，去年12月时，该公司在印尼的一家钢铁厂开始投入使用，不过今年不太可能实现获利。
在财报发布前，该公司股票收平，而大盘下跌0.1%。巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 在该公司持股约5%。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。