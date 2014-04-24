路透伦敦4月24日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：触及1.3850的阻力后回撤，继续在1.3790的支撑位和前述阻力水准间横盘整理，因此我对短线仍持中性看法。移动均线均显示横盘，同时，相对强弱指标(RSI)和乖离率的移动平均值(MACD)双双位于接近中性的水平，确认目前处于无趋势的盘整阶段。若明确跌破1.3790的支撑，可能出现较明显的偏空趋势，或下探1.3695的低点。若明确升破1.3850，则有望挑战1.3900。

欧元/日圆：未能成功冲破141.75阻力，仍在该道阻力和141.00的支撑位间波动。考虑到日线图中MACD和RSI仍呈现中性，且日K线图十字星型态，我采取中性看法。若明确攻破141.75，或能上看下一道阻力142.50；跌破141.00则为可能跌向140.20的支撑位暖身。

英镑/美元：再度未能守稳1.6820的障碍并下跌碰触到1.6775的支撑。鉴于我们的动量指标和当前价格走势呈现空头背离，预计汇价将进一步回撤。跌破1.6775可能下探1.6700。然而就大局来看，英镑/美元仍处于上升通道，因此长线上升趋势不变。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3834 1.3816 +0.13 +0.65 1.3745

美元/日圆 102.41 102.53 -0.12 -2.74 105.30

欧元/日圆 141.68 141.65 +0.02 -2.04 144.63

美元/瑞郎 0.8818 0.8832 -0.16 -1.23 0.8928

英镑/美元 1.6788 1.6780 +0.05 +1.40 1.6556

美元/加元 1.1029 1.1031 -0.02 +3.85 1.0620

澳元/美元 0.9272 0.9289 -0.18 +4.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8594 0.8587 +0.08 +4.73 0.8206

欧元/瑞郎 1.2200 1.2200 +0.00 -0.58 1.2271

欧元/英镑 0.8239 0.8231 +0.10 -0.70 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0726 9.0854 -0.14 +2.55 8.8474

美元/挪威克朗 5.9872 5.9938 -0.11 -1.30 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价