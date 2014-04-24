金属期市：中国需求走强推动伦铜触及三周高点，期镍创下逾14个月新高

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
“目前需求正在回升，因为4月是中国铜需求的旺季。许多中国炼商也正在把手上的铜卖到保税仓库，使得国内供给受限，”金瑞期货分析师Guo Hao指出。
上海现货铜价格周四高见每吨48,280元人民币，较上期所近月合约高出500元以上。
据四名消息人士称，中国国家物资储备局已经买下至少20万吨在保税仓库中的进口铜。此前国际市场铜价在3月大跌至数年低点。
若中国国储局进一步收储，可能有助消化今年全球精炼铜预计出现的小幅供应盈余，并协助支撑铜价。
“我们认为，如果没有国储局的购买，疲弱的铜需求及供应过剩疑虑，是无法支撑铜价立于6,500美元上方的，”大华继显分析师Helen Lau指出。
镍价走势持续优于铜，周四为17个交易日来第16度上扬。LME三个月期镍 触及盘中高点18,600美元，为2013年2月6日以来高点，之后拉回至18,560美元，涨幅1%。
“我认为镍价难以升破20,000美元。不锈钢厂商很难说服客户接受更高价格，”北京一交易员称。
沪铝 收高近2%，至13,695元人民币。盘中触及13,725元，为2月18日以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 李婷仪/白云)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。