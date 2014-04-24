《全球汇市》欧元在德拉吉发言前走势稳定，新西兰元因本国加息而上涨

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
**新西兰元上涨**
新西兰元兑美元 升至一周高位0.8638美元，此前新西兰央行表示，将持续紧缩，以控制通胀压力。央行一如预期将指标利率由2.75%上调至3.0%。
部分市场人士原本预期，鉴于新西兰元仍旧强势且通胀率依然温和，新西兰央行可能暗示将放缓进一步升息的步伐。然而，分析师认为新西兰元进一步上涨的空间可能有限。
“我们认为新西兰元进一步上涨可能受限在距离当前汇价0.01美元以内的水准，因为货币政策收紧预期完全得到消化，”道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher称。
新西兰元兑美元最新报0.8620美元，日内上涨0.4%。
日圆兑美元上涨，因日股日经指数 挫跌近1%。此前日相安倍晋三称，与美国的贸易协议尚未敲定。
安倍政府能否在安抚日本强大的农业游说力量的同时，并成功完成贸易协定，被视作安倍能否发出“第三支箭”--实施结构性改革的关键。
美元兑日圆 最新报102.35，下跌0.2%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3827 1.3816 +0.08 +0.60 1.3745
美元/日圆 102.37 102.53 -0.16 -2.78 105.30
欧元/日圆 141.53 141.65 -0.08 -2.14 144.63
美元/瑞郎 0.8819 0.8832 -0.15 -1.22 0.8928
英镑/美元 1.6788 1.6780 +0.05 +1.40 1.6556
美元/加元 1.1028 1.1031 -0.03 +3.84 1.0620
澳元/美元 0.9282 0.9289 -0.08 +4.14 0.8913
新西兰元/美元 0.8599 0.8587 +0.14 +4.79 0.8206
欧元/瑞郎 1.2197 1.2200 -0.02 -0.60 1.2271
欧元/英镑 0.8234 0.8231 +0.04 -0.76 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0653 9.0854 -0.22 +2.46 8.8474
美元/挪威克朗 5.9892 5.9938 -0.08 -1.27 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/高琦/白云; 审校 李婷仪/蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。