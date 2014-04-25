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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 10:38 BJT

新债招标：中国20年期国债利率4.77%，明显低于预期--业内人士

路透北京4月25日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.77%，此前市场预测均值为4.83%。

业内人士并称，该期债投标倍数为1.79倍。

今日新债为财政部今年第九期记账式附息国债，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债4月28日开始计息，招标结束至4月30日进行分销，5月5日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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