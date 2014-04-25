新债招标：中国20年期国债利率4.77%，明显低于预期--业内人士

美国债市：公债发行日程表
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路透北京4月25日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.77%，此前市场预测均值为4.83%。
业内人士并称，该期债投标倍数为1.79倍。
今日新债为财政部今年第九期记账式附息国债，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债4月28日开始计息，招标结束至4月30日进行分销，5月5日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。