《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月24日

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月24日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.80518人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.99 12.73 0.78 深物业 7.19 5.75 1.55 南玻 7.51 5.94 1.57 深康佳 4.43 2.86 1.92 ST中华 6.43 2.82 2.83 ST中冠 9.00 4.49 2.49 深深宝 8.75 8.20 1.33 深华发 8.32 3.98 2.60 深赤湾 14.21 12.22 1.44 招商地产 17.40 18.09 1.19 特力 9.49 6.03 1.95 飞亚达 7.03 6.13 1.42 一致药业 44.98 35.99 1.55 深深房 4.37 3.07 1.77 ST盛润 6.52 5.63 1.44 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集团 6.63 3.62 2.27 深国商 16.15 10.01 2.00 深赛格 4.64 2.89 1.99 宝石 20.50 11.56 2.20 小天鹅 9.58 9.32 1.28 粤高速 2.88 2.43 1.47 晨鸣纸业 4.43 3.90 1.41 ST珠江 3.55 2.52 1.75 美菱电器 5.33 4.86 1.36 大冷股份 9.47 6.74 1.75 粤电力 4.77 4.51 1.31 佛山照明 10.51 7.29 1.79 江铃汽车 25.57 28.03 1.13 沙隆达 13.09 9.54 1.70 苏常柴 8.97 4.97 2.24 威孚高科 24.94 24.63 1.26 古井贡酒 20.10 17.14 1.46 ST东海 5.40 4.42 1.52 长安汽车 11.68 14.49 1.00 京东方 2.23 1.98 1.40 鲁泰 9.33 11.10 1.04 本钢板材 2.99 2.34 1.59 张裕 25.90 19.84 1.62 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。