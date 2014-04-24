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债券 | 2014年 4月 24日 星期四 16:11 BJT

瑞典央行：决策者在4月会议上更加接近做出降息决议--会议记录

路透斯德哥尔摩4月24日 - 瑞典央行周四公布会议记录显示，该行4月会议中更加接近做成降息决议。

瑞典央行本月稍早维持指标附买回利率于0.75%不变，但称若通胀未开始回升，仍保留降息的可能。

央行发布声明指出，“委员们讨论了低通胀的议题，部分委员称，目前就算小幅度修正通胀预估，也可能会影响他们对货币政策的看法。”

不过瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)指出，没有在4月降息的理由，同时不应鼓励家庭增加借款。

在瑞典央行公布利率决议前一天公布的3月通胀数据显示，消费者物价较上年同期下滑0.6%，提高央行在下次7月初会议降息的机率。

在4月9日会议上，有两名央行委员要求降息。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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