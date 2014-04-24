欧元债市：西班牙和意大利公债收益率微升，两国稍晚标售公债

西班牙10年期公债收益率 上涨两个基点至3.07%，意大利10年期公债收益率 涨幅相仿，报3.10%。两者都在近期低点附近。

西班牙计划出售不超过55亿欧元的三年期、五年期和10年期公债。意大利计划周四稍晚出售不超过50亿欧元的零息和通胀挂钩债券，并且在4月29日进行月底常规发行，出售最多90亿欧元的公债。

市场环境利好，使得意大利和西班牙得以建立金融缓冲。意大利已经完成37.%6的2014年债务发行计划，而西班牙已经完成38.8%的发债目标。

一些分析师称这两个国家融资进展相当顺利，两国的10年期公债收益率今年下降大约一个百分点，更是令人印象深刻。不过也有分析师提醒从历史纪录来看，每年头两个季度的发行活动是偏高的。

惠誉定于周五重新评定西班牙和意大利的债信评级，当前两国评级分别为BBB和BBB+。分析师预计至少意大利的负面展望会上调成稳定，不过也不排除评级上调的可能性。(完)

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