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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月24日

路透香港4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:09时,1港
元=0.80518人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-4.33%,低于
上交易日收盘的-3.94%.
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         3.42           4.71          0.90
 建设银行                                         3.96           5.38          0.91
 中国银行                                         2.60           3.42          0.94
 农业银行                                         2.40           3.25          0.92
 招商银行                                         9.99          13.92          0.89
 中信银行                                         4.84           4.77          1.26
 交通银行                                         3.73           4.89          0.95
 民生银行                                         7.90           7.87          1.25
 中国人寿                                        13.91          20.75          0.83
 中国平安                                        39.52          58.85          0.83
 中国太保                                        16.37          25.00          0.81
 中信证券                                        11.44          16.18          0.88
 新华人寿                                        20.20          22.75          1.10
 海通证券                                         9.57          11.12          1.07
 华能国际                                         5.34           7.88          0.84
 大唐发电                                         3.67           3.09          1.48
 华电国际                                         3.14           4.07          0.96
 中煤能源                                         4.22           4.27          1.23
 中国神华                                        14.11          21.45          0.82
 中国石油                                         7.59           8.83          1.07
 兖州煤业                                         6.18           6.02          1.27
 中国石化                                         5.19           7.09          0.91
 上海石化                                         3.26           1.96          2.07
 中海油服                                        17.29          19.08          1.13
 仪征化纤                                         2.67           1.73          1.92
 中国铝业                                         3.25           2.93          1.38
 江西铜业                                        12.40          13.22          1.16
 洛阳钼业                                         5.49           3.55          1.92
 紫金矿业                                         2.23           1.89          1.47
 马钢股份                                         1.60           1.73          1.15
 鞍钢股份                                         3.01           4.86          0.77
 重庆钢铁                                         2.30           1.19          2.40
 海螺水泥                                        16.91          30.25          0.69
 洛阳玻璃                                         5.11           1.95          3.25
 北人股份                                         5.63           2.70          2.59
 中联重科                                         4.85           5.38          1.12
 金隅股份                                         6.32           6.17          1.27
 中国国航                                         3.43           4.32          0.99
 东方航空                                         2.44           2.38          1.27
 南方航空                                         2.46           2.35          1.30
 中国远洋                                         3.22           3.18          1.26
 中海集运                                         2.15           1.82          1.47
 中集集团                                        13.73          16.66          1.02
 中海发展                                         4.01           4.61          1.08
 宁沪高速                                         5.59           8.80          0.79
 深高速                                           3.65           3.62          1.25
 成渝高速                                         2.82           2.38          1.47
 皖通高速                                         4.09           4.32          1.18
 广深铁路                                         2.60           3.28          0.98
 中国南车                                         4.37           6.11          0.89
 中国交建                                         3.76           5.27          0.89
 中国铁建                                         4.40           6.71          0.81
 中国中铁                                         2.54           3.68          0.86
 长城汽车                                        32.71          36.45          1.11
 比亚迪                                          45.26          47.60          1.18
 广汽集团                                         7.34           7.99          1.14
 青岛啤酒                                        39.63          57.65          0.85
 广州药业                                        24.02          23.00          1.30
 新华制药                                         5.69           3.02          2.34
 海信科龙                                         8.80           9.39          1.16
 南京熊猫                                         9.38           4.60          2.53
 晨鸣纸业                                         4.43           3.86          1.43
 上海医药                                        13.06          16.60          0.98
 中兴通讯                                        13.15          16.38          1.00
 东方电气                                        12.33          12.74          1.20
 潍柴动力                                        17.15          27.00          0.79
 东北电气                                         2.35           0.94          3.10
 广船国际                                        17.14          13.74          1.55
 经纬纺机                                         9.46           7.01          1.68
 昆明机床                                         4.38           2.17          2.51
 一拖股份                                         7.81           4.85          2.00
 北辰实业                                         2.66           1.88          1.76
 创业环保                                         7.82           4.32          2.25
 中国中冶                                         1.68           1.51          1.38
 金风科技                                         8.80           8.22          1.33
 丽珠                                            42.98          44.40          1.20
               
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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