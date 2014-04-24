背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
1.以下为中国人民银行2014年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 4/24 850 -- 4.00 4/22 1,000 -- 4.00 4/17 950 -- 4.00 4/15 790 3.80 -- 4/15 930 -- 4.00 4/10 700 3.80 -- 4/10 440 -- 4.00 4/8 470 3.80 -- 4/8 160 -- 4.00 4/3 500 3.80 -- 4/3 400 -- 4.00 4/1 500 3.80 -- 4/1 220 -- 4.00 注: 浏览央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 曹巍浩；审校 边竞)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。