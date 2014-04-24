《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，美日尚未达成贸易协议引发失望

日本股市周四下跌，因新闻报导称美日贸易协议仍未最终敲定，并且日本企业财报公布季也来临。日经指数收低1%，报14,404.99点。东证股价指数下跌0.8%，收报1,164.90点。成交量略低于过去一个月的均值。

--中国股市：沪综指创近三周新低，人气悲观大盘持续下行

中国股市沪综指收跌创近三周新低。主力一度动用地产股护盘但效果有限，股指盘中冲高随即回落。分析师表示，短期料以弱势阴跌为主，稳增长政策预期和IPO发行情况将决定后续走势。沪综指收盘报2,057.033点，跌10.349点或0.50%；上证A股今日成交额643亿元人民币，上日为661亿元。沪深300指数收报2,190.474点，跌0.19%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,179.4点，跌0.16%，成交663,094手。

--香港股市：温和收涨，得益于电信股反弹和企业财报推动

香港股市温和上涨，得益于一些电信股在昨日下跌后今日强劲反弹，另外企业财报也对市场起到推动作用。恒生指数收高0.2%，报22,562.80点。恒生国企指数收涨0.4%。中国联通香港是恒生指数中涨幅最大个股，劲扬3.8%，投资者在昨日卖出后又于今日买回。

--汇市：欧元在德国IFO数据公布后小涨，但德拉吉讲话前涨幅受限

欧元兑美元涨0.14%报1.3836美元，受高于预期的德国IFO企业景气判断指数提振，但在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话前市场普遍谨慎，限制其涨幅。日圆兑美元上涨，因日经指数下跌。0829GMT，美元/日圆跌0.13%报102.40日圆。欧元/日圆近持平于141.67日圆。

--欧元债市：西班牙和意大利收益率微升，两国稍晚标售公债

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)从逾八年低点微升。两国将于稍晚标售大量公债，这将有助于完成其今年约40%的融资计划。二级市场在标债之前常出现卖压，因为投资者要为新债预留空间。市场普遍预期标售顺利。西班牙10年期公债收益率上涨两个基点至3.07%，意大利10年期公债收益率涨幅相仿，报3.10%。两者都在近期低点附近。

--国际油市：布兰特原油守在109美元上方，乌克兰情势支撑油价

布兰特原油期货上涨，连续第五个交易日守在每桶109美元上方，产油大国俄罗斯表示，若其在乌克兰的利益受到攻击，势必会做出回应，这消息引发了供应疑虑。但美国原油库存升至纪录高点，则抑制了油价涨势。0838GMT，布兰特原油上涨0.2美元，至每桶109.31美元。美国原油升0.23美元至101.67美元。

--金属期市：中国需求推动伦铜触及三周高点，期镍创新高

伦敦期铜升至三周高点，得益于最大消费国--中国的强劲季节性需求提振。此外，供应紧张忧虑推动期镍触及逾14个月新高。0702GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨6,709美元，上涨0.6%，此前曾触及4月2日以来的高点6,723.50美元。LME期镍触及盘中高点18,600美元，为2013年2月6日以来高点，之后拉回至18,560美元，涨幅1%。上海期交所主力7月期铜结算价报每吨47,250元，涨幅为1.3%。

--全球金市：现货金近持平，徘徊在两个半月低点附近

黄金近持平，仍持守在逾两个月低位附近，股市上扬打击了黄金作为另类投资品的吸引力。此外，珠宝商需求也疲弱，他们在等待金价进一步下跌。投资者目前静待美国请领失业金人数报告和耐久财订单数据的公布，以研判美国经济情况。美联储下周将召开政策会议。0845GMT，现货金报每盎司1,283.40美元。美国期金微跌，报每盎司1,283.90美元。 (完)