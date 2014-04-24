《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月24日

路透北京4月24日 - 中国稳增长政策微调本周接连现身，先前放松预期得以验证。本周公开市场操作小额 净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全 面下调法定存准率的可能性不大。 市场人士并指出，政策微调稳增长，或更多体现在财政等其他方面，货币政策可操作的空间并不大。根据 流动性和基本面变化，公开市场后期也会出现一些小调整，但维持货币市场利率基本稳定的大基调不会变。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,740 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/19-4/25 -- 1,830 -- 1,850 -- -- -20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/12-4/18 -- 2,260 -- 2,670 -- -- -410 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/5-4/11 -- 2,320 -- 1,770 -- -- +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/29-4/4 -- 1,000 -- 1,620 -- -- -620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/22-3/28 -- -- -- 980 -- -- -980 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 曹巍浩；审校 边竞)