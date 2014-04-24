路透调查：人民币空仓少量增加，新兴亚币看多情绪降温

路透新加坡4月24日 - 周四公布的路透调查结果显示，人民币持续疲弱损及新兴亚币人气。过去两周市场转为看空坡元。

根据13位分析师参与的调查，人民币 空仓小幅增加，周三时人民币曾触及16个月低位。

中国一直在试图打压有关人民币只升不贬的揣测，因此，人民币陷入疲弱强化了市场的看空观点，并推高本地企业对美元的需求。

投资人越发看空人民币给其他新兴亚币带来压力，由于亚洲经济严重依赖中国，这些新兴亚币通常会密切跟随人民币的走势。

台币 和马来西亚林吉特 多仓下跌。

坡元 人气转为偏空，此前该国央行下调了今年的整体通胀预期。

韩元 多头部位亦下挫。

与此同时，印尼卢比 多头押注减少，此前主要反对党未能在国会大选中获得足够选票，因此除非借助其他党的帮助，否则无法提名雅加达市长Joko Widodo参加总统大选。

印尼卢比因月末企业美元需求和公债收益率(殖利率)上涨而承压。

印度卢比 多仓下跌，因投资者在5月国会大选前获利了结。原油进口商美元需求也给卢比带来压力。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13

4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10

3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35

3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07

2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59

2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35

1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93

1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90

1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38