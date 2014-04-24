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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 16:51 BJT

台湾汇市：台币收盘微升结束连五贬，非美货币稍强

* 新西兰元带动非美货币趋升
    * 午后外资汇入
    * 明日实质交投料在30.26-30.29

    路透台北4月24日 - 台币兑美元  周四收升，结束先前连五日贬值。交
易员指出，非美货币走升拉抬台币后势，且午后外资稍有汇入，台币收升2分。
    
    交易员表示，虽然新西兰调升利率拉抬新西兰元上涨，不过对非美货币的挹注不是太大
，包括韩元和台币仅维持微升格局。他们认为，外资一反上午的汇出，午后稍有汇入，且出
口商接近29.3附近也有卖压。
    
    〞但其实今天全天都很清淡，早上都快无聊死了，〞一位大型商银交易人士表示。不过
他也说，下周三美联储有利率决策会议，近期的经济数据大致符合预期，预料FED将续缩减
宽松购债的规模，这也符合市场的期待。
    
    另外，一位大型商银交易人士则表示，近期台币的价位又回到先前的密集盘整区，对进
出口商而言都没有太大的诱因，且央行也满意这种〞动态稳定〞的盘势，每日进出不多。对
照成交量能也相当的清淡。
    
    而下月临近月底，交易商也认为出口商的卖压可能稍重，或可稍做观察。
    
    他们预估，明日实质交投料在30.260-30.290。今日台币实质交易区间主要在30.260-30
.280，上日也在30.260-30.290。 
        
    台湾股市 周四小幅收跌0.13%，权值股推升乏力获利了结卖压渐增。证交所资料
显示，外资及陆资在台股买超48.76亿台币，连24日买超1,260.56亿台币；其连续买超天数
创2000年以来，外资在台股连续买超第三长的纪录。        
      
    韩国韩元兑美元 周四收在1,039.2，与周三国内收盘价 1,039.8基本持
平。 
 
      
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度由
价平转深；一个月远汇报价 在30.x/30.x左右，上日纽约盘收在30.300。
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央
行举办的活动上讲话；
    4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        元                                     亿美元  
                      报价                                             
 台北外汇经纪公   30.306    30.326    30.225-30.334   30.326     5.72    6.47
 司                                                                    
 元太外汇经纪公   30.300    30.315    30.255-30.315   30.315     2.80    3.19
 司                                                                    
 
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 美元/台币六个月期         -0.150/-0.125       -0.130/-0.100
 (完)
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