台湾汇市：台币收盘微升结束连五贬，非美货币稍强

* 新西兰元带动非美货币趋升 * 午后外资汇入 * 明日实质交投料在30.26-30.29 路透台北4月24日 - 台币兑美元 周四收升，结束先前连五日贬值。交 易员指出，非美货币走升拉抬台币后势，且午后外资稍有汇入，台币收升2分。 交易员表示，虽然新西兰调升利率拉抬新西兰元上涨，不过对非美货币的挹注不是太大 ，包括韩元和台币仅维持微升格局。他们认为，外资一反上午的汇出，午后稍有汇入，且出 口商接近29.3附近也有卖压。 〞但其实今天全天都很清淡，早上都快无聊死了，〞一位大型商银交易人士表示。不过 他也说，下周三美联储有利率决策会议，近期的经济数据大致符合预期，预料FED将续缩减 宽松购债的规模，这也符合市场的期待。 另外，一位大型商银交易人士则表示，近期台币的价位又回到先前的密集盘整区，对进 出口商而言都没有太大的诱因，且央行也满意这种〞动态稳定〞的盘势，每日进出不多。对 照成交量能也相当的清淡。 而下月临近月底，交易商也认为出口商的卖压可能稍重，或可稍做观察。 他们预估，明日实质交投料在30.260-30.290。今日台币实质交易区间主要在30.260-30 .280，上日也在30.260-30.290。 台湾股市 周四小幅收跌0.13%，权值股推升乏力获利了结卖压渐增。证交所资料 显示，外资及陆资在台股买超48.76亿台币，连24日买超1,260.56亿台币；其连续买超天数 创2000年以来，外资在台股连续买超第三长的纪录。 韩国韩元兑美元 周四收在1,039.2，与周三国内收盘价 1,039.8基本持 平。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度由 价平转深；一个月远汇报价 在30.x/30.x左右，上日纽约盘收在30.300。 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央 行举办的活动上讲话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 30.306 30.326 30.225-30.334 30.326 5.72 6.47 司 元太外汇经纪公 30.300 30.315 30.255-30.315 30.315 2.80 3.19 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.130/-0.100 (完)