基金产业：Franklin Templeton向来擅于利用新兴市场恐慌--基金操盘人Hasenstab

路透伦敦4月24日 - Franklin Templeton固定收益团队的全球债券投资长Michael Hasenstab说，该公司向来擅于利用新兴市场恐慌、以及投资者缺乏对各国差异性的认识。

Hasenstab在声明稿中说，马来西亚、匈牙利、波兰和墨西哥有能力应对美国联邦储备理事会(FED)政策的任何改变。

“我们以前有能力利用市场恐慌，而且认为我们也能够利用未来的任何变化。”Hasenstab说。

Franklin Templeton是乌克兰债券最大的国际投资者，但Hasenstab的声明稿并未直接提及乌克兰。

Hasenstab监督的团队管理大约1,900亿美元资产，包括一支700亿美元的旗舰级全球债券基金(Global Bond Fund)。

Hasenstab并表示，中国基础建设投资有增加空间，做多美元、做空日圆是“我们外汇策略的核心元素之一。”(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)