基金产业：Franklin Templeton向来擅于利用新兴市场恐慌--基金操盘人Hasenstab

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透伦敦4月24日 - Franklin Templeton固定收益团队的全球债券投资长Michael Hasenstab说，该公司向来擅于利用新兴市场恐慌、以及投资者缺乏对各国差异性的认识。
Hasenstab在声明稿中说，马来西亚、匈牙利、波兰和墨西哥有能力应对美国联邦储备理事会(FED)政策的任何改变。
“我们以前有能力利用市场恐慌，而且认为我们也能够利用未来的任何变化。”Hasenstab说。
Franklin Templeton是乌克兰债券最大的国际投资者，但Hasenstab的声明稿并未直接提及乌克兰。
Hasenstab监督的团队管理大约1,900亿美元资产，包括一支700亿美元的旗舰级全球债券基金(Global Bond Fund)。
Hasenstab并表示，中国基础建设投资有增加空间，做多美元、做空日圆是“我们外汇策略的核心元素之一。”(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。