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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 17:05 BJT

中国期市：上海期交所计划推出基本金属指数期货合约

路透香港月24日 - 上海期货交易所总经理杨迈军周四表示，该交易所计划推出一款基本金属指数的期货合约，作为业务国际化的一部分。

上海期交所是中国最大的基本金属交易所，目前交易品种已包括铜、锌、铝和铅。

该交易所去年表示，还计划上市镍和锡。杨迈军并未透露推出新合约的时间表。

他还称，上海期交所新的原油期货合约将允许外资投资者参与，而且希望新合约会逐步吸引国际投资者参与该交易所的基本金属等其他合约。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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