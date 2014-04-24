欧洲汇市：英镑兑美元持稳但兑欧元下滑，因德国IFO数据提振欧元走强

关于英国央行何时上调利率的争论仍主导英镑交易。随着失业减少速度快过央行预期，且英国是增长最快的发达国家之一，当前的看法是最快可能明年初。

1000 GMT将公布英国4月工业联盟(CBI)零售销售差值，周五将公布零售数据。

不到一年前，英镑在1.50美元之下，现在接近1.70。一些分析师表示，需要有新的超出预期的经济数据或许才能维持英镑上涨势头。

“英镑看似仍支撑良好，1.6845是目前的暂时阻力，”CMC Markets的资深分析师Michael Hewson称，“但是这波涨势缺乏说服力，意味着这里还有一定阻力。”

对于欧元兑英镑，Hewson称0.8390附近的200日均线仍将是欧元的重要技术阻力位。(完)