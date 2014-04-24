欧洲汇市：英镑兑美元持稳但兑欧元下滑，因德国IFO数据提振欧元走强

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
关于英国央行何时上调利率的争论仍主导英镑交易。随着失业减少速度快过央行预期，且英国是增长最快的发达国家之一，当前的看法是最快可能明年初。
1000 GMT将公布英国4月工业联盟(CBI)零售销售差值，周五将公布零售数据。
不到一年前，英镑在1.50美元之下，现在接近1.70。一些分析师表示，需要有新的超出预期的经济数据或许才能维持英镑上涨势头。
“英镑看似仍支撑良好，1.6845是目前的暂时阻力，”CMC Markets的资深分析师Michael Hewson称，“但是这波涨势缺乏说服力，意味着这里还有一定阻力。”
对于欧元兑英镑，Hewson称0.8390附近的200日均线仍将是欧元的重要技术阻力位。(完)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。