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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：4月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月25日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期729.50亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--财政部发行20年期公债103甲7期，金额350亿台币。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 1兆(万亿)2,462.95亿台币：

04/28 4,217.50亿台币

04/29 1,825.65亿台币

04/30 3,544.30亿台币

05/01 2,865.50亿台币

05/02 10.00亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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