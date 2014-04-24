更新版 1-德国Ifo企业景气判断指数上升，乌克兰危机影响不大

不过在上个月下降之后，企业的预期在4月改善，因为它们认为局势升级的可能性有限。此外企业对现状的评价也小幅上升。

“乌克兰东部局势依旧动荡危险，当前对欧元区复苏构成了最为严重的风险，”Berenberg Bank的Christian Schulz说。

“但德国企业似乎认为，俄乌之间爆发战争、对俄制裁影响俄对欧洲能源供应的局面是不太可能的。”

据路透本月的一项调查，分析师认为只要僵局不演变成战争，那么德国今年经济增速料会是2013年的五倍。、