新兴汇市：亚币随人民币回撤而回吐涨幅，印尼卢比逆势上扬

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透新加坡4月24日 - 中国人民币周四跌破关键心理支撑位，创下16个月低点，推动新兴亚币回吐大部分早前涨幅。
人民币兑美元 跌破6.25至2012年12月以来低点，受累于企业美元买需和市场对其持续看空的观点。
路透调查稍早显示，人民币持续走弱，已经损及新兴亚币人气。
台币 和韩元 均回吐大多稍早涨幅。
不过印尼卢比 逆势上扬并持坚，因投资者在资金持续流入股市后回补空仓。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.38 102.55 +0.17 +2.83 105.28
坡元 1.2572 1.2560 -0.10 +0.48 1.2632
台币 30.306 30.326 +0.07 -1.17 29.950
韩元 1039.50 1039.80 +0.03 +1.53 1055.40
泰铢 32.35 32.35 +0.00 +1.58 32.86
菲律宾披索 44.77 44.72 -0.11 -0.82 44.40
印尼卢比 11595.00 11625.00 +0.26 +4.87 12160.00
马币 3.2675 3.2655 -0.06 +0.24 3.2755
人民币 6.2484 6.2376 -0.17 -3.11 6.0539
(完)
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路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。