新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至3.00%，一如市场预期，且表示随着经济强劲增长，将进一步 升息以控制通胀压力。 日本央行准备在下周公布经济预估，料将强调相信通胀率将向2%的目标稳步迈进，暗示尽管经济成长遭遇 一些阻力，但央行并不打算很快扩大刺激举措。日本央行4月30日会议预计不会祭出任何政策行动，因此市场 人士把目光投向了其半年一次的展望报告上。央行料预计今年消费者通胀会加快，而且在2015年中达到约2%并 保持至少两年。 瑞典央行周四公布会议记录显示，该行4月会议中更加接近做成降息决议。瑞典央行本月稍早维持指标附 买回利率于0.75%不变，但称若通胀未开始回升，仍保留降息的可能。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2014年3月13日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7% 2014年3月3日上调150个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 高琦 审校 白云)