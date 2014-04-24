中国债市：利率互换曲线上探中走平，微刺激第三波出炉强化经济增长预期

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透北京4月24日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四略涨。市场人士表示，中国微刺激第三波出炉，强化市场经济增长预期；加之基准资金利率大涨，均推动IRS曲线上探中略走平。
“IRS上去一些，昨晚有一些消息，加码经济政策，之前刺激都有点效果，大家这次也预计经济都会好一些，”上海一银行交易员称。
他进一步指出，刺激政策推出后，IRS曲线并未如常态陡峭化，而是变平坦了，这应与基准七天回购定盘利率走高有关。
为稳住下行的经济增速，中国国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。
银行间市场周四主要质押式回购加权利率 涨幅加剧，上扬幅度均逾30BP(基点)。交易员表示，在月末临近以及财税上缴余波未了的情况下，今日央行正回购操作叠加国库现金定存到期，单日资金净回笼对供给有所抽离，致流动性稍显紧势。不过，整体来看市场对未来流动性预期并不过分担心。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4933/3.5980 3.7410/3.8240 3.9953/4.0773 4.2030/4.2980 4.2163/4.4873
上日 3.4520/3.5520 3.7040/3.7843 3.9550/4.0370 4.2080/4.2960 4.2021/4.4771
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变动 +0.0413/+0.0460 +0.0370/+0.0397 +0.0403/+0.0403 -0.0050/+0.0020 +0.0142/+0.0102
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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