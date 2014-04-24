版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 18:34 BJT

更正-日本个股：中国当局证实拘留丸红在华子公司三名员工，因涉嫌走私

(更正：内文第一段主词更正为青岛市海关发言人，而非丸红发言人，并相应调整文章顺序)

路透北京4月24日 - 青岛市海关一名发言人士周四表示，已拘留日本贸易公司丸红 在华子公司三位涉嫌走私的中国员工。

这位发言人称，海关反走私办公室还在进行调查，目前无法提供进一步细节。

丸红公司发言人早前曾表示，这三人系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。据消息人士称，事情起因是这家公司的大豆进口涉嫌非法避税。 中国海关有时用走私统称避税行为。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐