更正-日本个股：中国当局证实拘留丸红在华子公司三名员工，因涉嫌走私

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(更正：内文第一段主词更正为青岛市海关发言人，而非丸红发言人，并相应调整文章顺序)
路透北京4月24日 - 青岛市海关一名发言人士周四表示，已拘留日本贸易公司丸红 在华子公司三位涉嫌走私的中国员工。
这位发言人称，海关反走私办公室还在进行调查，目前无法提供进一步细节。
丸红公司发言人早前曾表示，这三人系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。据消息人士称，事情起因是这家公司的大豆进口涉嫌非法避税。 中国海关有时用走私统称避税行为。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。