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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 17:24 BJT

中港股业绩：安徽海螺水泥首季净利按年大升1.5倍，受惠产品价格上涨

路透香港4月24日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 周四宣布，今年首季的净利按年大增154.5%，主要受惠于产品售价同比上升。

刊登于上海证交所的公告显示，截至3月底止三个月，海螺水泥按中国会计准则编制的净利为24.73亿元人民币，去年同期为9.72亿元。

海螺水泥管理层稍早表示，预计水泥需求量仍将维持一定的增幅，水泥价格今年初与去年同期相比高开，后市预计保持稳定并仍有一定幅度上升。

海螺水泥H股今天收高1%，报30.25港元,其A股则跌0.82%，报16.91元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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