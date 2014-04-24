中港股业绩：安徽海螺水泥首季净利按年大升1.5倍，受惠产品价格上涨

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月24日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 周四宣布，今年首季的净利按年大增154.5%，主要受惠于产品售价同比上升。
刊登于上海证交所的公告显示，截至3月底止三个月，海螺水泥按中国会计准则编制的净利为24.73亿元人民币，去年同期为9.72亿元。
海螺水泥管理层稍早表示，预计水泥需求量仍将维持一定的增幅，水泥价格今年初与去年同期相比高开，后市预计保持稳定并仍有一定幅度上升。
海螺水泥H股今天收高1%，报30.25港元,其A股则跌0.82%，报16.91元人民币。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。