中国能源：自周五起汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元--发改委

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透北京4月24日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，决定将汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.11元和0.12元，调价执行时间为4月24日24时。
刊登在发改委网站上的新闻稿指出，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定的。
4月中旬以来，受地缘政治等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格有所上涨。
通知要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保春耕期间成品油市场稳定供应，严格执行国家价格政策。且要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）
更多细节，请点选发改委网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。