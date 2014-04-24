更新版 1-中港股业绩：中石油首季净利降4.9%惟略胜预期，受累于油价下滑

* 首季净利下降4.9%，略好于市场预期

* 油气产量升2.3%，油价下滑导致上游业务获利减少

* 中国上调气价带动天然气业务盈利增加

* 分析师指投资者关注公司业务重组 (新增更多细节和分析师评论)

路透香港4月24日 - 以市值计全球第四大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周四公布，今年首季净利按年下降4.9%，主要受累于国际油价下滑以及中国经济增速回落，惟业绩略好于市场预期。

这家同时为中国最大石油企业于交易所的公告显示，按照国际会计准则，2014年1-3月净利为342.48亿元人民币，去年同期则为360.17亿元。同期每股盈利0.19元。

一季度营业额5,289.47亿元，同比下降2.1%。

分析师称，市场预期中石油首季每股盈利0.18元，故业绩略好于预期，全年可望达到市场期望。不过，投资者更关注的是公司有可能进行的业务重组，能否提振盈利前景。

“中石油内部已着手研究对销售服务板块进行重组的可能性，以及如何降低进口天然气业务亏损，但未如中石化那样有具体成果。”一名不愿具名的亚洲券商分析师说。

中国第二大石油企业中国石化 稍早称，已经确定四家投行担任其油品销售业务重组的财务顾问 ，意味着公司可望如期于今年第三季完成出售销售业务最多30%的股权。此举有助公司改善整体财务状况并提升经营能力，更好地应对中国调结构对经济成长带来负面影响。

中石油并称，一季度生产油气当量3.634亿桶，同比增长2.3%，不过平均原油实现价格下降2.9%至每桶100.06美元，加上成本费用上升，以及部分海外资源国油气合作政策调整等因素影响，勘探与生产板块业务的经营利润同比下降7.5%，至527.1亿元。

中国自去年7月上调非居民天然气价格，加上汇率波动等因素，中石油首季平均实现气价按年上升24.1%至6.29美元/千立方英尺，其中国内实现气价为6.31美元/千立方英尺。天然气与管道业务的经营利润升26.5%至13.92亿元，其中，销售进口天然气及液化天然气（LNG）净亏损下降16%至121.05亿元。

期内加工原油2.544亿桶，微增0.4%；炼油业务由亏转盈，利润19.59亿元；化工业务亏损则扩大至41.76亿元。

业绩公布前，中石油H股收升0.68%，报8.83港元；A股则跌0.13%，报7.59元人民币。（完）

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