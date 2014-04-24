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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 18:05 BJT

欧洲金融：欧元区金融体系超额流动性跌破1,000亿欧元关卡

路透法兰克福4月24日 - 欧元区金融体系的超额流动性已跌至低于1,000亿欧元，为欧洲央行2011年末提供大量超低息紧急贷款以来首见。

随着银行持续提早偿还部份紧急贷款，周四的超额流动性 降至929.37亿欧元。

经济分析师预期，一旦超额流动性跌破特定水准，欧洲隔夜银行间拆借成本将上升，一般认为这个特定水准在800-1,000亿欧元。

超额流动性的情况非常值得关注，因为欧洲央行所列举出可能引发迅速政策动作的情境之一，就是短期货币市场利率“不合理”趋紧。

但欧洲央行总裁德拉吉已警告，很难断言超额流动性与短期利之间存在稳定关系。

目前为止，由于中期市场利率仍稳定，并没有什么迹象显示欧洲央行将采取行动。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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