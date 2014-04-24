欧洲金融：欧元区金融体系超额流动性跌破1,000亿欧元关卡

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透法兰克福4月24日 - 欧元区金融体系的超额流动性已跌至低于1,000亿欧元，为欧洲央行2011年末提供大量超低息紧急贷款以来首见。
随着银行持续提早偿还部份紧急贷款，周四的超额流动性 降至929.37亿欧元。
经济分析师预期，一旦超额流动性跌破特定水准，欧洲隔夜银行间拆借成本将上升，一般认为这个特定水准在800-1,000亿欧元。
超额流动性的情况非常值得关注，因为欧洲央行所列举出可能引发迅速政策动作的情境之一，就是短期货币市场利率“不合理”趋紧。
但欧洲央行总裁德拉吉已警告，很难断言超额流动性与短期利之间存在稳定关系。
目前为止，由于中期市场利率仍稳定，并没有什么迹象显示欧洲央行将采取行动。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。