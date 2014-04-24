欧元债市：西班牙公债收益率创新低，因经济加速成长

路透马德里4月24日 - 西班牙出售中长期债券的成本周四降至纪录新低，因投资人寻求收益，且此前西班牙央行表示，经济产出在历经两年衰退后加速成长。

西班牙财政部出售56亿欧元(77.4亿美元)公债，收益率(殖利率)创下至少是欧元上路以来的最低，在此同时投资人臆测欧洲央行将被迫采取措施来因应低通胀及强势欧元。

西班牙以中长期的10年期指标债为发行主力，因财政部正努力展延平均到期日。该券种共卖出26亿欧元，平均收益率为3.059%，这远低于2012年债务危机高峰的逾7.5%。

财政部同时出售13亿欧元三年期公债，收益率为1.022%，并售出16亿欧元五年期公债，收益率为1.663%。

Newedge Strateg策略师Annalisa Piazza表示，西班牙公债标售需求强劲，是因为对经济的信心增强、期待欧洲央行将开始采取量化宽松计画、同时各评等机构的乐观看法升温。