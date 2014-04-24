欧洲个股：爱立信将网络部门一分为二

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透斯德哥尔摩4月24日 - 全球最大的移动电信设备制造商--爱立信 周四称，将把网络部门一分为二，因通讯技术对软件和互联网的依赖程度加深。
爱立信称，将为移动电信设备成立一个单独的部门，名为Radio；另一个部门叫Cloud & IP。原网络部门主管Johan Wibergh仍将领导这两个新部门。
爱立信执行长Hans Vestberg在声明中称，虽然爱立信在无线电基站(无线基地台)等移动电信设备领域明显居第一，但在基于通讯的云技术和网路协定(IP)领域还是个挑战者。
“在转型的市场中，我们将加大努力，以捕捉虚拟化和云技术领域的机遇，以我们在核心网络所拥有的领先地位上建构业务，”Vestberg说。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。