重温稿-台湾货币市场：跨月需求渐增，资金宽松令调度无虞

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
* 跨月拆款需求增加，利率稳于既有区间
* 银行30天期自保短票利率区间下移
* 投信资金偏滥，对跨月RP交投积极 (更新准备数据及存单发行细节)
记者 董永年
路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周四大致持平。市场人士表示，银行间资金分配不均，惟整体供给相当充沛。为因应月底例行紧缩效应，跨月拆款需求增加，利率则稳在既有区间。
资金调度人士指出，虽然明日有350亿台币的20年期公债要交割，因市场相当宽松，根本不用担心资金调度。外资保管行也是资金满手，早早就排队等着央行冲销。
〞积数都是正的，不知该怎么补，只能靠央行。〞一位银行资金调度人士说。
另一票券商资金调度人士则称，很多银行想拆出，由于考量不要将资金缺口都落在下周，现在都拿跨月的拆款，成交利率在0.43%。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，也与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。
**银行自保票利率下移**
短票市场方面，资金宽松环境依旧，且今日发票量也不多。在供给量无法满足需求状况下，已有少数银行接受将30天期自保短票利率下调至0.58%。
一票券商交易主管表示，相较去年同期，今年以来的短票发行量并未减少，不过资金实在太多，导致供需之间失衡，短票利率因而向下。
〞相较上周，无论是银行、投信、法人等各类的利率都下调了1-2个基点。〞该主管说。
另一票券商交易员则称，银行端30天期自保短票利率多做在0.59%，至于0.60%已少做了。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%，少部分低见0.58%，0.60%已稀缺。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，与上日相同。
台湾央行今日存单到期金额2,208.80亿台币，共发行2,207.8亿台币存单，存单发行余额减1亿。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，其他交易日落点分别为周五729.50亿。
拆款中心 资料显示，周四超额准备为118亿台币，累计超额准备为210亿，加计前期1%的超额准备为1,268亿台币。
**投信需求更踊跃**
台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员认为，明日将交割20年新券103/7期350亿台币，得标者皆提前调度资金预作准备，而今日有273天期国库券到期350亿台币，为整体市场资金带来宽松效果，令RP利率续处区间低位。
证券交易员表示，今日投信端资金满手急寻有效资金去化管道，要券需求更为踊跃，而投信较为青睐的公司债券源依旧缺乏，皆提前向券商预约明日的RP券源，短线公司债RP交投利率仍续低档量增。
〞投信要券的人多到爆，比前几天多很多。〞一大型证券商交易员说。
一位大型票券交易员亦称，目前资金调度以向银行拆款为主，RP部分则只承作跨月天期的券源，而今日投信端资金情势偏滥，对新承作跨月RP的交投仍旧积极，今天10天左右公司债RP利率已降至0.56%。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，以上报价皆大致与上日相同。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
本周债券交割紧缩因子除了今日交割同欣电子 20亿台币转换公司债外，周五(25日)将交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1