重温稿-台湾货币市场：跨月需求渐增，资金宽松令调度无虞

* 跨月拆款需求增加，利率稳于既有区间

* 银行30天期自保短票利率区间下移

* 投信资金偏滥，对跨月RP交投积极 (更新准备数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周四大致持平。市场人士表示，银行间资金分配不均，惟整体供给相当充沛。为因应月底例行紧缩效应，跨月拆款需求增加，利率则稳在既有区间。

资金调度人士指出，虽然明日有350亿台币的20年期公债要交割，因市场相当宽松，根本不用担心资金调度。外资保管行也是资金满手，早早就排队等着央行冲销。

〞积数都是正的，不知该怎么补，只能靠央行。〞一位银行资金调度人士说。

另一票券商资金调度人士则称，很多银行想拆出，由于考量不要将资金缺口都落在下周，现在都拿跨月的拆款，成交利率在0.43%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，也与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**银行自保票利率下移**

短票市场方面，资金宽松环境依旧，且今日发票量也不多。在供给量无法满足需求状况下，已有少数银行接受将30天期自保短票利率下调至0.58%。

一票券商交易主管表示，相较去年同期，今年以来的短票发行量并未减少，不过资金实在太多，导致供需之间失衡，短票利率因而向下。

〞相较上周，无论是银行、投信、法人等各类的利率都下调了1-2个基点。〞该主管说。

另一票券商交易员则称，银行端30天期自保短票利率多做在0.59%，至于0.60%已少做了。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%，少部分低见0.58%，0.60%已稀缺。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额2,208.80亿台币，共发行2,207.8亿台币存单，存单发行余额减1亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，其他交易日落点分别为周五729.50亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为118亿台币，累计超额准备为210亿，加计前期1%的超额准备为1,268亿台币。

**投信需求更踊跃**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员认为，明日将交割20年新券103/7期350亿台币，得标者皆提前调度资金预作准备，而今日有273天期国库券到期350亿台币，为整体市场资金带来宽松效果，令RP利率续处区间低位。

证券交易员表示，今日投信端资金满手急寻有效资金去化管道，要券需求更为踊跃，而投信较为青睐的公司债券源依旧缺乏，皆提前向券商预约明日的RP券源，短线公司债RP交投利率仍续低档量增。

〞投信要券的人多到爆，比前几天多很多。〞一大型证券商交易员说。

一位大型票券交易员亦称，目前资金调度以向银行拆款为主，RP部分则只承作跨月天期的券源，而今日投信端资金情势偏滥，对新承作跨月RP的交投仍旧积极，今天10天左右公司债RP利率已降至0.56%。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，以上报价皆大致与上日相同。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。