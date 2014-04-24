CNH动态：离岸现汇再创逾年半新低，6.25衍生品停损关口料不保

路透香港4月23日 - 离岸人民币现汇 周四再创逾一年半来新低，并逼近期权停损的6.25关卡，客盘压力再度升高，令人民币后市下跌压力沉重。

继前次6.20跌穿引发一波停损卖盘后，市场人士指出，6.25关卡眼见不保，再次引起各家银行急电今年承作期权衍生品的客户前来补足担保品。

“短短一个月6.20跌破，6.25又快到，真是腥风血雨。” 一台资银行人士说。

他指的是，今年以来结构式期权--目标可赎回远期合约(TRF)，第一波停损价格在6.20，第二波在6.25。至于去年下半年以来出售的期权，停损价估计在6.30及以上。

另一外资银行人士则指出，近日美国及中国经济数据表现偏好美元强、人民币弱，再加上央行并无扭转人民币弱势的意愿，＂距离6.25只有几十个点子，各方一定是拚了命地要trigger。＂

本地时间下午5:58时，离岸人民币现汇 报6.2482，较上日跌97点子或0.16%。盘中一度跌至6.2494，为2012年10月24日6.2455以来最低。

离岸与在岸转为正价差9点子，上日为负29点子。

不过，尽管人民币仍未见到止跌迹象，但市场认为以境内外汇价预期已大致弭合，且人民币仍受经常帐顺差的基本面支撑，预料再剧跌的可能性较低。

此外，离岸流动性一直保持充裕，反映出人民币逢低，仍有低接买盘进场，市场对于人民币中长期看升的想法未变。

“市场通常是overshooting（过度反应），人民币见到6.2650、甚至6.2700也不意外，但一般还是认为，现在这个价位买进，到年底或是中长期持有，不见得会输。还是看得到散户逢低来买人民币。”另一大型台资银行人士说。

境内人民币兑美元即期汇率 收贬于16个月新低在6.2489，与中间价反向。客盘偏向净购汇，交易人士反映有疑似油盘购汇推低汇率，并触发部分美元空头止 损，令贬幅在尾盘扩大并一度突破6.25元关口。

中国银行指出，4月份滙丰中国制造业采购经理指数(PMI)略微回升，但在各主要分项指标中，就业职位减少的速度加快，新增出口订单由升转跌，整体来看，中国经济第二季的开局未见明显改善。

中银香港经济研究员卓亮认为，展望未来，如果中国经济增长动力未能增强，近期人民币汇价的弱势可能仍将持续一段时间。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻