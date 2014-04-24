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债券 | 2014年 4月 24日 星期四 18:40 BJT

更新版 1-欧洲央行：通胀前景恶化或促央行推全面购买资产计划--总裁

德拉吉并表示，在其他条件不变的情况下，欧元升值会相当于货币情况趋紧，并带来通胀下行的影响，因此对于欧元区的经济复苏构成潜在威胁。

“若是如此，这就需要政策行动，”他称。

德拉吉表示，若出现债市情势紧张造成银根过度趋紧的情形，央行可以用好几种传统措施应对。

这包括“进一步降低利率通道，包括负存款利率，”以及将欧洲央行提供银行固息贷款的计划，由目前原定的2015年7月截止，进一步拉长实施时间。

“最后，必要时，这些措施可能透过央行流动性操作的新注资，包括中长期固息操作，”他称。

如果央行政策传导效果进一步受阻，央行可能推出“旨在刺激银行放款的长期再融资操作，或是资产支持证券(ABS)购买计划”。(完) (编译 田建华/蔡美珍；审校 张涛/张明钧)
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