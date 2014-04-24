更新版 1-欧洲央行：通胀前景恶化或促央行推全面购买资产计划--总裁

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
德拉吉并表示，在其他条件不变的情况下，欧元升值会相当于货币情况趋紧，并带来通胀下行的影响，因此对于欧元区的经济复苏构成潜在威胁。
“若是如此，这就需要政策行动，”他称。
德拉吉表示，若出现债市情势紧张造成银根过度趋紧的情形，央行可以用好几种传统措施应对。
这包括“进一步降低利率通道，包括负存款利率，”以及将欧洲央行提供银行固息贷款的计划，由目前原定的2015年7月截止，进一步拉长实施时间。
“最后，必要时，这些措施可能透过央行流动性操作的新注资，包括中长期固息操作，”他称。
如果央行政策传导效果进一步受阻，央行可能推出“旨在刺激银行放款的长期再融资操作，或是资产支持证券(ABS)购买计划”。(完) (编译 田建华/蔡美珍；审校 张涛/张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选