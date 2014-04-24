泰国反对派领导人呼吁谈判 以避免流血事件

路透曼谷4月24日 - 泰国长达六个月的政治危机接近重要关头，可能出现流血事件，前总理阿披实（Abhisit Vejjajiva）呼吁政府和反对派进行谈判，作出妥协以恢复稳定。

现年49岁的泰国民主党领导人阿披实曾参加旨在迫使现任总理英拉下台的曼谷街头抗议；泰国民主党是该国主要反对党，该党曾抵制2月2日的选举。

但现在阿披实似乎与抗议者保持了一些距离。

他周三晚间接受外国媒体采访时表示，暴力可能会增加。“鉴于泰国不断增加的窘境和失去的机会，现在真的是时候开始谈判了。”

“我认为很多人都希望看到达成共识。本周我想说的是：难道不是我们该接受现实的时候了吗？任何一方都无法如愿以偿，即使真的如愿以偿了，也无法带来长期稳定。”

“几个月来，我一直敦促总理和素贴进行对话，但这显然没有发生……这并不意味着我应该坐视不管，看将会发生什么或是等待事情发生。我将努力尝试，看我们能否打破僵局，”阿披实说道。

观察人士担忧泰国可能正向亲政府和反政府组织间的全面对抗发展。

“很多可能都是夸大其辞，但风险显然存在，”阿披实表示。

“大家都有过错，我们都跟这个问题有关。我现在说我们需要翻过这一页。”（完）