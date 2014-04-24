国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水拓宽至近八个月低点

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透新加坡4月24日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四下滑至近八个月低点，连续第三日下跌，因市场前景仍然疲弱。
380-cst燃料油贴水每吨拓宽0.11美元，至较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元，为2013年8月26日以来低点。
船用燃油交易商称，380-cst船用燃油的月度定期合约价格约为平价至较新加坡380-cst船货贴水1美元。
交易机构IE Singapore数据周四显示，4月23日止当周，新加坡陆上燃料油库存攀升55.2万桶(8.69万吨)至两周高点2,036.4万桶(320.7万吨)。
这也符合新加坡进口增加、出口减少的趋势。
今日无现货交易报导。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。