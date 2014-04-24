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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 19:10 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水拓宽至近八个月低点

路透新加坡4月24日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四下滑至近八个月低点，连续第三日下跌，因市场前景仍然疲弱。

380-cst燃料油贴水每吨拓宽0.11美元，至较新加坡现货报价每吨贴水3.75美元，为2013年8月26日以来低点。

船用燃油交易商称，380-cst船用燃油的月度定期合约价格约为平价至较新加坡380-cst船货贴水1美元。

交易机构IE Singapore数据周四显示，4月23日止当周，新加坡陆上燃料油库存攀升55.2万桶(8.69万吨)至两周高点2,036.4万桶(320.7万吨)。

这也符合新加坡进口增加、出口减少的趋势。

今日无现货交易报导。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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