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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 19:29 BJT

东南亚股市：泰国股市因盘末卖单而下滑，新加坡股市接近11个月高点

路透河内4月24日 - 大多东南亚股市周四下滑，泰国股市因盘末卖单而回吐稍早涨幅，但买盘强劲推动新加坡股市创下近11个月高点。

路透数据显示，泰国股市 基本持平，微跌0.05%，盘末卖单将交易量推升至逾五周高点。

分析师称，泰国股市近期上涨主要是受助于外资涌入表现落后的新兴市场。

菲律宾股市 和印尼股市 分别下滑0.56%和0.04%。

不过新加坡股市 从周三获利了结走势中反弹，收升0.8%。

越南股市 交投清淡，而马来西亚股市 也微跌0.11%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.03 420.47 +0.13 +8.41 388.37

新加坡 3283.93 3258.01 +0.80 +3.68 3167.43

马来西亚 1865.28 1867.35 -0.11 -0.09 1866.96

泰国 1422.67 1423.39 -0.05 +9.54 1298.71

印尼 4891.08 4893.15 -0.04 +14.43 4274.18

菲律宾 6731.33 6769.52 -0.56 +14.29 5889.83

越南 570.46 569.36 +0.19 +13.05 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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