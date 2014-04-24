东南亚股市：泰国股市因盘末卖单而下滑，新加坡股市接近11个月高点

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透河内4月24日 - 大多东南亚股市周四下滑，泰国股市因盘末卖单而回吐稍早涨幅，但买盘强劲推动新加坡股市创下近11个月高点。
路透数据显示，泰国股市 基本持平，微跌0.05%，盘末卖单将交易量推升至逾五周高点。
分析师称，泰国股市近期上涨主要是受助于外资涌入表现落后的新兴市场。
菲律宾股市 和印尼股市 分别下滑0.56%和0.04%。
不过新加坡股市 从周三获利了结走势中反弹，收升0.8%。
越南股市 交投清淡，而马来西亚股市 也微跌0.11%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.03 420.47 +0.13 +8.41 388.37
新加坡 3283.93 3258.01 +0.80 +3.68 3167.43
马来西亚 1865.28 1867.35 -0.11 -0.09 1866.96
泰国 1422.67 1423.39 -0.05 +9.54 1298.71
印尼 4891.08 4893.15 -0.04 +14.43 4274.18
菲律宾 6731.33 6769.52 -0.56 +14.29 5889.83
越南 570.46 569.36 +0.19 +13.05 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。