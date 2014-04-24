国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，受阿尔及利亚船货延迟支撑

路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日上涨，升至每吨153.30美元的近三个半月高位，因担心自阿尔及利亚的船货延迟以及印度现货供给量稀少。

交易员表示，约25.5万吨定于在6月亚洲到岸的阿尔及利亚石脑油将被推迟7-10日，因一座凝析裂解装置停产。

阿尔及利亚最大的炼厂-日产33.5万桶的Skikda炼厂，将其凝析裂解装置的产能削减一半。

一位在新加坡的交易员说：“受到延迟影响的贸易商可选择在现货市场上购买5月下半月印度船货，但如果想锁定船货的话，他们需要提高价格。”

不过由于国内需求和Reliance Industries一座原油装置进行维护，印度提供的船货一直很慢。

路透数据显示，印度4月出口约为45万吨，创下至少三年来最低。迄今印度出售了约30万吨5月船期的船货。

亚洲汽油裂解价差反弹至每桶10.24美元，因需求良好。昨日曾下跌。(完)

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