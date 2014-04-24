国际油市：亚洲石脑油裂解价差上扬，受阿尔及利亚船货延迟支撑

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日上涨，升至每吨153.30美元的近三个半月高位，因担心自阿尔及利亚的船货延迟以及印度现货供给量稀少。
交易员表示，约25.5万吨定于在6月亚洲到岸的阿尔及利亚石脑油将被推迟7-10日，因一座凝析裂解装置停产。
阿尔及利亚最大的炼厂-日产33.5万桶的Skikda炼厂，将其凝析裂解装置的产能削减一半。
一位在新加坡的交易员说：“受到延迟影响的贸易商可选择在现货市场上购买5月下半月印度船货，但如果想锁定船货的话，他们需要提高价格。”
不过由于国内需求和Reliance Industries一座原油装置进行维护，印度提供的船货一直很慢。
路透数据显示，印度4月出口约为45万吨，创下至少三年来最低。迄今印度出售了约30万吨5月船期的船货。
亚洲汽油裂解价差反弹至每桶10.24美元，因需求良好。昨日曾下跌。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。