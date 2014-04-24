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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 19:56 BJT

美股业绩：通用汽车第一季净利1.08亿美元，合每股盈余0.06美元

路透4月24日 - 通用汽车 公布：

* 第一季净利1.08亿美元，合每股盈余0.06美元

* 第一季经调整的每股盈余为0.29美元，营收为374亿美元

* 第一季一次性费用达4亿美元，合每股0.23美元

* 第一季召回成本为13亿美元，合每股0.48美元，已反映在市场预估之中

* 第一季来自于非合并报表合资企业的国际业务股权收益(主要来自中国)为6.05亿美元，上年同期为5.55亿美元

* 在总计13亿美元的召回成本中第一季点火开关召回成本约为7亿美元

据汤森路透I/B/E/S，分析师预计通用汽车第一季每股盈余0.04美元，营收为384亿美元。(完)
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