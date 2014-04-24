美股业绩：通用汽车第一季净利1.08亿美元，合每股盈余0.06美元

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透4月24日 - 通用汽车 公布：
* 第一季净利1.08亿美元，合每股盈余0.06美元
* 第一季经调整的每股盈余为0.29美元，营收为374亿美元
* 第一季一次性费用达4亿美元，合每股0.23美元
* 第一季召回成本为13亿美元，合每股0.48美元，已反映在市场预估之中
* 第一季来自于非合并报表合资企业的国际业务股权收益(主要来自中国)为6.05亿美元，上年同期为5.55亿美元
* 在总计13亿美元的召回成本中第一季点火开关召回成本约为7亿美元
据汤森路透I/B/E/S，分析师预计通用汽车第一季每股盈余0.04美元，营收为384亿美元。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。