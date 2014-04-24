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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 21:36 BJT

美国热股：苹果季报、回购和拆股利好密集呈现，股价盘初大涨8%

路透4月24日 - 苹果 批准一项到2015年底再回购300亿美元股票的计划，并以7：1的罕见比例拆股，因应投资者要求分享更多现金的呼声，同时增强对个人投资者的吸引力。

c//该公司周三公布3月止当季iPhone销量达到4,370万部，远超过华尔街原来预期的约3,800万部。

该公司股票周三收在524.75美元，周四盘初大涨8%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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