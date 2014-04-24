美股业绩：自由港第一季获利下滑，仍致力于解决与印尼政府的争端

路透4月24日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周四公布称，第一季获利下滑，受累于铜价下跌和与印尼政府的争端。该争端导致其从印尼出口铜精矿的业务暂停。

该公司表示，正致力于解决该争端。该争端与1月出台的新出口税有关。