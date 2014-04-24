美股业绩：自由港第一季获利下滑，仍致力于解决与印尼政府的争端

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透4月24日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周四公布称，第一季获利下滑，受累于铜价下跌和与印尼政府的争端。该争端导致其从印尼出口铜精矿的业务暂停。
该公司表示，正致力于解决该争端。该争端与1月出台的新出口税有关。
该公司净利降至5.1亿美元，合每股0.49美元，上年同期为6.48亿美元和0.68美元。营收从45.8亿美元升至49.9亿美元，受助于该公司近期的油气项目收购。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。