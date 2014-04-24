更新版 1-美股业绩：通用汽车第一季召回致获利大降，但财报仍超预期

据汤森路透I/B/E/S，扣除主要因委内瑞拉货币贬值而产生的费用，通用汽车每股盈余为0.29美元，远超越分析师预估的0.04美元。

第一季营收较上年同期增长1.4%至374亿美元，但远低于分析师预估的384亿美元。

通用汽车上调了汽车销售价格，将营业利润提高至18亿美元。这其中大部分的增长来自于北美，得益于利润高的再版车型雪佛兰Silverado和GMC Sierra全尺寸皮卡。Stevens表示，整体的单车售价较上年同期增长了约2,000美元。(完) (编译/审校 朱晓军/李春喜/王洋)