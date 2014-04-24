更新版 1-美股业绩：通用汽车第一季召回致获利大降，但财报仍超预期

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
据汤森路透I/B/E/S，扣除主要因委内瑞拉货币贬值而产生的费用，通用汽车每股盈余为0.29美元，远超越分析师预估的0.04美元。
第一季营收较上年同期增长1.4%至374亿美元，但远低于分析师预估的384亿美元。
通用汽车上调了汽车销售价格，将营业利润提高至18亿美元。这其中大部分的增长来自于北美，得益于利润高的再版车型雪佛兰Silverado和GMC Sierra全尺寸皮卡。Stevens表示，整体的单车售价较上年同期增长了约2,000美元。(完) (编译/审校 朱晓军/李春喜/王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。