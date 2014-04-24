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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 21:37 BJT

美国热股：高通营收增幅欠佳且官司缠身，股价盘初下滑逾3%

路透4月24日 - 芯片(晶片)生产商高通 周三公布第二季营收增幅为2010年以来最小，因公司正在全力应付智能手机市场成长放缓且重心转向中国市场的局面。

该公司还表示，因公司涉嫌在中国贿赂与国有企业有关的人士，可能面临美国当局的民事诉讼。

该公司股票周三收在80.71美元，周四盘初下滑逾3%。(完) (编译 朱晓军；审校)
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