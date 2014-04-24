美国热股：高通营收增幅欠佳且官司缠身，股价盘初下滑逾3%

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透4月24日 - 芯片(晶片)生产商高通 周三公布第二季营收增幅为2010年以来最小，因公司正在全力应付智能手机市场成长放缓且重心转向中国市场的局面。
该公司还表示，因公司涉嫌在中国贿赂与国有企业有关的人士，可能面临美国当局的民事诉讼。
该公司股票周三收在80.71美元，周四盘初下滑逾3%。(完) (编译 朱晓军；审校)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。